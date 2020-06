Levanta Turco la mano, sueña con dirigir al Tri

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Antonio Mohamed, técnico de Rayados, reconoció que su objetivo como entrenador es dirigir a la Selección Mexicana o a Argentina después del Mundial de Qatar 2022.



“Me gustaría dirigir la selección argentina o la mexicana para después del Mundial de Qatar (2022) y ese es mi objetivo”, expresó en entrevista con Radio Mitre.



Asimismo, el estratega confesó su deseo de ser el timonel de Boca Juniors algún día.



“No me dio bronca no dirigir a Boca, tenía la ilusión de ir pero no se dio y mi cabeza se enfocó en otro lado. Es importante para cualquier entrenador, dirigir a Boca es como la selección, si se da sería espectacular”, dijo.



Por otro lado, Mohamed indicó que le agradaría tener la oportunidad de entrenar a Leo Messi.



“No siento que sea difícil dirigir a Messi. Me gustaría dirigirlo”, señaló.



Mohamed ganó el Apertura 2019 con Rayados de Monterrey al vencer en penales al América de Miguel Herrera, por lo cual se ha convertido en uno de los directores técnicos más importantes del país al ser campeón con tres equipos diferentes.