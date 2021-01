Levantadas no levantan: pandemia frena tradición

Escuchar Nota

. De acuerdo con encargados de dulcerías, la venta en sus negocios ha bajado hasta enpues a pesar de que queda poco tiempo para realizar lasson pocos los saltillenses que acuden a comprar dulces.En recorrido por diversas tiendas de dulces y materias primas de la localidad, los trabajadores reconocieron que contrario a otros añospues se ha dejado atrás la costumbre de regalar bolos en los rosarios.Explicaron que el principal motivo de las ventas bajas es la prohibición de reuniones y el impacto negativo que la pandemia ha causado en la“Sí vienen, pero no compran como antes, ahora solo llevan dulces pequeños o cualquier cosita; ya no es como antes que llevaban carritos llenos de dulces para armar sus bolos”, explicó una de las trabajadoras entrevistada en una dulcería ubicada a la altura delSeñalaron que la venta deha ido en aumento, sobre todo en temporada decembrina, acción que les ha ayudado a sopesar las pérdidas.En la localidad algunas familias saltillenses ya han realizado la, dejando de lado los rosarios multitudinarios y las reliquias ostentosas.Tal fue el caso de la familia, que el pasado 6 de enero llevó a cabo el tradicional rosario, en donde solo participaron los cinco habitantes de su domicilio.De acuerdo con la madre de familia, esta fue una celebración distinta, pues no hubo tamales ni cena para muchas personas, los bolos fueron pequeños y al momento de la adoración el beso al pequeño Jesús fue cambiado por una reverencia. “Ya no le dimos beso al Niño Dios, por la pandemia, ahora solo”, explicó el ama de casa, quien señaló recientemente haber sido dada de alta por