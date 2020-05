Levantan firmas para reabrir GYMS

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A nivel nacional se lanzó una petición en la plataforma change.org para que se abran los gimnasios; en Saltillo los preparadores destacados se han sumado a la iniciativa y ya son más de 15 mil en todo México los que han firmado para activar estos negocios.



En Saltillo y el estado, Alejandro de León, presidente de la Asociación de Fisiciconstructivismo y Fitness de Coahuila, se ha dado a la tarea de sumar esfuerzos y pedir la apertura de los gimnasios.



La petición es porque son negocios que han dejado de generar ingresos y proveer sus servicios.



También se debe a que como no es una actividad esencial, lo enviaron hasta la tercera segunda de reactivación en la Región Sureste, la cual no tiene fecha y se dará de acuerdo a cómo se comporte la pandemia y la demás industria que este lunes arranque.



Sin embargo, de León asegura que todos acatarán las medidas sanitarias requeridas, han trabajado en ese plan y esperan se voltee a ver a los atletas de esta disciplina para regresar de nuevo a sus entrenamientos.



“Nos mandaron hasta la otra etapa y a clubes privados deportivos el 18 abren. Ya se hizo a nivel nacional porque en México hasta septiembre abren los gimnasios y ya llevamos casi 15 mil firmas. Los entrenadores más conocidos de México lo están promoviendo, es una propuesta pacífica y tiene fundamento esta petición”.

De León también indicó que muchos gimnasios están quebrando, no sólo los pequeños, sino a nivel mundial los de renombre.



“La gente está desesperada y están quebrando gimnasios, por ejemplo, el Golds Gym con sucursal en Estados Unidos, México y el Mundo, con casi 700 sucursales, empezaron a cerrar y mejor se declaró en quiebra, se apegó a un código 11 que los ayuda el Gobierno de Estados Unidos a empresas quebradas a volver a operar”.