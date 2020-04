Levantan municipios sus muros fronterizos

Escuchar Nota

La batalla para contener a la, que maltrata a la salud y a la economía de los habitantes en la, no se ganará en los hospitales sino en los filtros sanitarios de las vialidades intermunicipales.La única forma de que no colapse el sistema hospitalario en la región, constituido por laes que la gente se mantenga en casa, sin embargo, este objetivo se está convirtiendo en un reto para las autoridades.Con excusas como que“van a pasear al campo” o “van a ver si tienen agua sus animalitos”, algunas personas siguen atravesando las carreteras federales 30 y 57, principalmente desde Monclova hacia los municipios de la región.Hace un mes, la capital acerera recibió al paciente cero en lay con falta de protocolos, así que en pocos días el brote la transformó en una zona de alta letalidad y riesgo de contagio.En el mes de marzo,debido a que según información de los trabajadores de la Clínica 7 del IMSS, el virus llegó con un trailero originario de Piedras Negras con antecedes de visita a Chicago, en los Estados Unidos.habilitar más camas, canalizar los recursos propios y las donaciones para proteger a los médicos, tener disponibilidad de ambulancias y respiradores; conseguir que los hoteles abrieran sus puertas al personal de salud, y también contratar más médicos.Sin embargo, paralelamente a la cantidad de pacientes fallecidos, hospitalizados y contagiados, había una cifra más preocupante, en los filtros sanitarios se reportaban diariamente “muchas” personas conLa gente no dejaba de transitar por milesy por cientos entre San Buenaventura, Sacramento, Lamadrid y hasta Cuatro Ciénegas, por eso los alcaldes decidieron endurecer las restricciones en la zona, mediante el Subcomité de Salud., donde hay decenas de trabajadores de Seguridad Pública, Protección Civil, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, expuestos al contacto con cientos de personas diariamente que siguen queriendo hacer una vida normal en plena emergencia.El gobernadory manifestó que los hospitales, no importa cuántos sean, ni cuántos médicos se contraten, no van a poder brindar atención a todos los pacientes que surjan de un contagio masivo en la región.En el municipio de Lamadrid, enclavado a pocos kilómetros de la carretera federal 30,mediante un retén que encabeza la Policía Municipal y la Dirección de Salud.El oficial Édgar Alan Rodríguez Carrizales, encargado en turno del, informó que diariamente regresan hasta 60 vehículos, “la mayoría de la gente viene de Monclova y quieren ingresar por motivos no esenciales, y hay quienes no aceptan las reglas y se lesdetiene”.estos pacientes tendrán que ser trasladados al de por si saturado sistema de salud en Monclova, por eso la estrategia del cierre.En San Buenaventura, un municipio con cabecera a lade personas desprevenidas o con síntomas del nuevo coronavirus a la zona más rural y con menos recursos de la región.Sin embargo, los focos rojos de las autoridades están, que comparten su área urbana y dos bulevares ampliamente transitados, Benito Juárez y Ejército Mexicano, por donde diariamente circulan miles de vehículos y personas, además de los puentes que atraviesan al arroyo Frontera.La noche del viernes 10 de abril, la Administración municipal acerera ejecutó sula Guardia Nacional y la Policía Civil los apoyaron para cerrar el cruce. La decisión generó molestias entre los ciudadanos, pero logró contener el tránsito en lo que la región decidía si endurecer o no las restricciones.. Lo hizo mediante retenes sanitarios, sin embargo, los ciudadanos renuentes a revisar su temperatura o portar tapabocas, comenzaron durante la semana pasada a burlar los filtros.Las autoridades registraron un aumento de tránsito vehicular en las coloniasque comparte Monclova y Frontera, y donde no había filtros sanitarios.y pilares de cemento algunas calles estratégicas del cruce interurbano, una medida extraordinaria para una situación igual, y que podría empeorar si no se logra ahorcar el tránsito hacia la ciudad.“Es nuestra responsabilidad mantener a salvo a la población, y hay que tomar estas decisiones”, aseguró el alcalde Alfredo Paredes, sobre los cierres tan criticados como aplaudidos por la sociedad monclovense,a pesar de los cortes de venta de alcohol y las advertencias difundidas sobre multas.En la Estación Hermanas,y comenzó el desvío del tráfico hacia San Buenaventura y el libramiento Eliseo Mendoza., aseguró que el tráfico entre esta población y la de Monclova, continúacomo “visitas de fin de semana”, “compras de artículos no esenciales” e incluso “paseos”, por lo que son retornados hacia su ciudad de origen.la que está tratando de contener la precipitación hacia una mayor mortandad, su importancia y la labor de convencimiento o incluso de ejecución de la fuerza con los debidos protocolos será crucial para evitar el colapso, y reducir el desbordado trabajo que están teniendo en los hospitales.