Levantan plantón

Sabinas, Coah.- La tarde de este jueves se levantó el plantón realizado por carboneros, empresarios y ciudadanía en general en las afueras de las termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad en Nava, luego de que productores carboneros tuvieron una plática con el gobernador Miguel Riquelme en la que les dio su palabra que en los próximos días se tendrán pedidos de carbón, asimismo no es necesario arriesgar a las familias que se encuentran en el lugar ante la pandemia que se registra a nivel mundial.



Durante una rueda de prensa realizada la mañana de ayer en las instalaciones de la Canaco en Sabinas, el representante de los comerciantes mencionó que el mismo gobernador Miguel Riquelme platicó con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y se comprometió a solucionar la problemática en los próximos días.



En la reunión en la que estuvieron presentes la presidenta municipal de Juárez y el alcalde de Progreso, así como el alcalde de Sabinas y la diputada local Zulma Guerrero, además de empresarios carboneros, comerciantes y medios de comunicación, se explicó que no pueden poner en riesgo a las familias y confían en la palabra del gobernador del estado, así como en el dicho del Presidente de la República, sin embargo no se tiene ni la cantidad ni el tiempo en que se iniciaría con los pedidos.



Afirmaron que esperan que sea en un lapso de una semana cuando se inicie con el proceso para empezar a trabajar lo más pronto posible, y en caso contrario tendrán que reunirse de manera extraordinaria para tomar otras medidas.



La reunión fue encabezada por el presidente de la Canaco en Sabinas, Miguel Delgado Purón; el vicepresidente Guillermo Lazarín; Gregorio Garza Balli, tesorero y el presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, Eduardo Aguirre.





Sin contrato



Pese a que no tienen nada definido, optaron por levantar el plantón tras dialogar con el gobernador, quien les informó de los resultados que tuvo en reunión con el Presidente de la República.