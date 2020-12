Levantan restricción a hoteles de la región, ahora con capacidad al 100%

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. A fin de facilitar que el sector hotelero pueda recibir más ocupantes aprovechando la movilidad de viajeros por la temporada de Navidad y Año Nuevo, las autoridades levantaron las restricciones y les autorizaron abrir al 100% su capacidad instalada solo en lo que a cuartos-noche se refiere.



Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, dijo que ningún hotel tiene ya restricciones de cuartos, “de ahora en adelante podemos llenar los hoteles, siempre y cuando tengamos demanda, y vemos con beneplácito que nos hayan aprobado la medida, porque ha sido un año de una crisis histórica.



“Aunque es mucho menor el número de viajeros en tránsito, en relación con una temporada de Navidad y Año Nuevo ‘normal’, esperamos tener una buena ocupación que permita redinamizar un poco los negocios, tan golpeados por la pandemia”, dijo.



El líder hotelero indicó que fue mucha gestión, mucha explicación y plantear que “estamos manteniendo no solo las restricciones que se nos indicó, sino muchas otras medidas que le brinden seguridad, confianza y certidumbre a los huéspedes, y eso no va a cambiar, eso no lo vamos a relajar.



“Los huéspedes no podrán reunirse ni en el lobby, ni en restaurantes, salones y la estrategia es muy clara, cualquier otra actividad o evento deberá ser al aire libre y con determinado número de personas por si acaso se presenta algún seminario, junta de trabajo, o evento particular”, explicó.