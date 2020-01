Levantarán la voz sobre el escenario

Escuchar Nota

Desde las entrañas del, 15 creadoras encarnan un solo cuerpo para lanzar un grito de denuncia: “¡No más!”.No más estándares de belleza ni estereotipos impuestos, no más discriminación y desplazamiento de las mujeres en el arte, pero, sobre todo, no más feminicidios, claman desde el escenario las integrantes de la obra, a estrenarse mañana en el recinto universitario de la Ciudad de México.“Aunque hablamos de otras cosas, todo el tiempo tocamos el tema de la muerte, los feminicidios. Es alzar la voz”, explica en entrevista Diana Magallón, actriz y directora del montaje junto a Mari Carmen Ruiz, miembros fundadores de Vaca 35 Teatro en Grupo.Resultado de un año de trabajo, estas creativas de diferentes generaciones y disciplinas unifican el reclamo en una puesta plástica y performática al tiempo que ponen sobre la mesa reflexiones en torno al cuerpo, el amor y lo que significa ser mujer en este país.: “¿Qué espacio habito en este cuerpo político social? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza creativa? ¿Cómo encuentro mi lugar y cómo lo transito para entenderme como mujer en la escena? ¿Qué es eso que me importa decir porque se me agolpa en la garganta?”.La respuesta fue amplia, e iniciaron un laboratorio de trabajo con 26 creadoras provenientes de la danza, la música, las artes visuales y la literatura.“Conforme pasaron los meses, eso se fue suavizando, se fue drenando, obviamente, y ya lo podíamos estudiar desde otra perspectiva. El proceso fue súper reconciliador, en ese sentido”, precisa Magallón.Este trabajo, sesionado tanto en centros culturales como en los propios hogares de las participantes, partió de leer y discutir textos como Cuerpos sin Duelo, de Ileana Diéguez; Los Cautiverios de las Mujeres, de Marcela Lagarde, o Un Mundo Común, de Marina Garcés, entre otras piezas de una bibliografía que fue creciendo.Después llevaron sus reflexiones al espacio escénico e incluyeron los aportes testimoniales y el material específico del que cada una quería hablar.El resultado final, con 13 creadoras a las que recientemente se unieron dos djs de la colectiva Chingona Sound, es una obra íntima, desgarradora y desoladora, con relatos reales de amigas o conocidas desaparecidas o asesinadas.La idea, adelanta Magallón, es que este trabajo colectivo itinere posteriormente por el interior de la República e incluso a otros países, estableciendo nuevos laboratorios de trabajo locales para sumar las voces de aquellas mujeres que anhelan se escuche, fuerte y claro, su clamor: "¡No más!".