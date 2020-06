Levante vence a domicilio al Espanyol

Escuchar Nota

Elasaltó con contundencia el RCDE Stadium, donde firmó el primer tanto del partido contra elen el minuto 14, y, pese a la reacción local con el empate a uno, volvió a escaparse tras el descanso y sentenció el duelo en los últimos minutos.El choque arrancó con intercambio de golpes, velocidad en las transiciones y ocasiones para ambos conjuntos. Primero fue Calleri el que avisó al equipo granota. Después, Bardhi obligó a lucirse aen un uno contra uno.Fue el Levante el que se adelantó en el feudo blanquiazul. En el minuto 14,deshizo la defensa del anfitrión y superó al meta cuando salió a cortar la jugada. El cuadro catalán notó el golpe y perdió cierta tranquilidad. El equipo visitante lo aprovechó para incrementar su dominio.Tras unos instantes de desconcierto, el Espanyol recuperó la pausa y se fue acercando paulatinamente al área del Levante. David López culminó la recuperación blanquiazul al rematar con acierto un centro desde la banda de Cabrera y empató el encuentro en el minuto 28.Antes del descanso, el cuadro catalán apretó y empujó al Levante a su área, aunque no anuló por completo los acercamientos del rival. De hecho,En la segunda mitad, el conjunto local insistió en su intento de adelantarse en el marcador. El ataque del Espanyol no tenía precisión, pero mandó varios avisos al Levante. Embarba y Calleri estaban muy activos. En cualquier caso, el dominio era ligeramente de los blanquiazules.Las concesiones en defensa de los de Abelardo permitieron que. El futbolista disparó raso para batir a Diego López y, como ocurrió en el primer tanto del encuentro, desestabilizó a los periquitos y elevó el protagonismo del conjunto visitante.El cuerpo técnico del Espanyol movió el banquillo, pero no sirvió de nada. En el minuto 87 llegó la sentencia definitiva. Un gol en propia puerta de Pedrosa finiquitó las opciones de remontada de los locales, que intentaron estrechar el marcador en los compases definitivos, sin éxito.