Lewandowski, el goleador del futbol europeo en 2019

#Deportes: El atacante Kylian Mbappé fue elegido este lunes como el mejor jugador francés del año por segunda ocasión seguida por la revista France Football, la cual entrega el prestigioso Balón de Oro.https://t.co/phqGDsTQ76 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 23, 2019

El polacodemuestra cada día que su idilio con el gol no tiene fin, ni siquiera en los momentos en los que su equipo, el, no atraviesa sus mejores días en la Bundesliga, tanto que con sus actuaciones con el cuadro bávaro y con la selección de su país se ha convertido en elAunque algunas ligas, como la, tendrán una intensa actividad hasta final de año, la mayoría han puesto el broche final y Lewandowski encabeza la tabla de goleadores en el año natural con 54 dianas, lo que le permite superar al mismísimo, que ya lideró esta lista el pasado año con 51, en 2016 (59), en 2012 (91) y 2010 (60).El delantero polaco es uno de los ‘9’ puros de mayor relevancia en los últimos tiempos en el Viejo Continente, y por lo tanto en el mundo. Maneja todos los registros dentro del área y fuera su desenvolvimiento es propio de los mejores.Messi, con el tanto anotado frente al, termina 2019 con medio, su cifra más baja en los últimos años, pero alcanzar esa cantidad con su regularidad es todo un registro al alcance solo de los más grandes, y el argentino, que ha aglutinado eleste curso, es el mejor del momento., la figura que encarna la juventud, con un presente brillante y un futuro aún más ilusionante, acabó el año tercero con 44 dianas logradas con ely la selección francesa. Le falta a la figura gala el refrendo de títulos con su club a nivel internacional. De momento, el proyecto sigue vigente con losen el horizonte.A tres goles, con 41, tiene al inglés. El veloz ‘sky blue’ podría, no obstante, incrementar su cifra. Elaún debe jugar antes de final de año ante el Wolverhampton y el Sheffield United.El portuguésacaba en esta ocasión quinto con 39 tantos entre el Juventus y la selección lusa y con el mal regusto de, disputada en Arabia Saudí. Su ‘recolecta’ es inferior a otros años e impide mandar en una tabla que lideró en 2011 (60 dianas), 2013 (69), 2014 (61) y 2015 (57), cuando militaba en el Real Madrid.El luso termina con tan solo un gol de ventaja sobre el colombiano Alfredo Morelos, cuya evolución en el Rangers escocés y en la selección cafetera ha sido palpable, en tanto que su excompañero, que llegó a liderar la lista de artilleros de la Liga española, termina con 35 tantos, los mismos que hasta ahora ha logrado el argentino, delantero del Manchester City al que se enfrentará en los octavos de la Liga de Campeones, mientras que otros como(Tottenham/Inglaterra, 34) y Sadio Mane (Liverpool/Senegal, 34) pueden también incrementar su cuenta antes de fin de año.