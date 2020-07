Lewis Hamilton conquista su 90 pole en el GP de Hungría; Checo Pérez saldrá cuarto

Escuchar Nota

A 90th pole position in F1



A 7th pole position in Hungary



Another Saturday and another qualifying masterclass from @LewisHamilton#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Z7hwOivv0L — Formula 1 (@F1) July 18, 2020

Hungary qualifying: 2019 v 2020 @lance_stroll went a whopping 3.165s faster than his quickest lap from last year - and claimed P3 on Sunday's grid #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/bkFWrZryrl — Formula 1 (@F1) July 18, 2020

Watch all the best bits from qualifying at the Hungaroring



Including a mega lap from @GeorgeRussell63 in Q1 #HungarianGP #F1 — Formula 1 (@F1) July 18, 2020

El británico, suy la segunda en tres carreras desde el inicio de la temporada de F1.El domingo, en el, compartirá la primera línea de salida con su compañero finlandés, mientras que en la segunda estarán losdel canadiense Lance Stroll y del mexicanoAunque la distancia entre los pilotos de la primera línea y de la segunda era importante, quedando losa casi un segundo en el tiempo marcado en una vuelta.Aunque se esperaba mucho de él, en un trazado en el que había firmado su primera pole position en Fórmula 1, el año pasado, el holandés, detrás de losdel alemány del monegascoLosdel británicoy del español, así como eldel francés Pierre Gasly, pese a que tuvo problemas con su motor, completan el Top 10.El otro pilotoel tailandés, solo pudo ser decimotercero.Destacar también la progresión notable de los, que tras haber colocado a uno de sus monoplazas en Q2 por primera vez desde 2018, la semana pasada, metió esta vez a sus dos autos en el Top 15 (George Russell 12º, Nicholas Latifi 15º).