Lewis Hamilton se lleva el GP de España; Checo Pérez termina quinto

Escuchar Nota

A masterclass from @LewisHamilton as he takes his fourth win of 2020 to extend his lead at the top of the driver standings!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/EpRRBgPE2n — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

And that's that!



Awesome drive you two! P4 and 5 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/jfAyEKXaL7 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 16, 2020

“Ni siquiera me di cuenta cuando terminé la última vuelta, quería seguir, estaba muy concentrado sobre el circuito”, dijo el británico, antes de abrir la botella de champaña.

CLASSIFICATION: END OF RACE



Another win for the imperious @LewisHamilton



Stroll leapfrogs Perez to take P4 after a penalty for Perez#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/sKiNuDdovV — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Sin alguna complicación,, para extender su ventaja en elEn una carrera casi limpia,de principio a fin sobre el; el podio lo completó(Red Bull) y, coequipero del inglés en las flechas plateadas, respectivamente.El mexicanopor ignorar las banderas azules y fue aplazado al, mientras que su compañero en Racing Point,subió un escalón.Fue la cuarta victoria paraen la temporada y se aleja en la tabla de volantes del campeonato mundial, con. El británico, quien partió desde la pole position, dominó de principio a fin el GP ibérico, para sumar su triunfo 88 en su cuenta personal, que lo acerca a tres del máximo ganador,La única complicación sobre el circuito español fue, de Ferrari. Al monegasco se le frenó su Cavallino Rampante y se vio obligado a abandonar la carrera. Otra domingo irregular para la Scuderia;El Top 10 lo completaron Carlos Sainz (McLaren), en el sexto sitio; Alexander Albon (Red Bull), octavo; Pierre Gasly (Alpha Tauri), noveno, y Lando Norris (McLaren), décimo.La Fórmula Uno regresa el domingo 30 de este mes, con el, en el Circuito Spa-Francorchamps.