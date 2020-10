Lewis Hamilton se lleva la pole del GP de Portugal; Checo Pérez saldrá quinto

Escuchar Nota

El británicoen la formación de salida del, duodécima prueba del Mundial de, a su compañero de equipo, el finlandésdespués de que el finlandés hubiera dominado los libres del fin de semana en el, que había logrado la pole en la anterior carrera, elen el Nürburgring alemán, firmó el mejor tiempo del fin de semana en la Q2 (1:16.466), que le habría servido para salir primero, pero no pudo mantener ese ritmo en la tercera parte de la sesión de clasificación (1:16.754) y(1:16.652).Los dos comparten equipo, pero no estrategia:. Visto lo visto, al líder del Mundial, que acaricia su séptimo título, le salió mejor.Detrás de los Mercedes, eldel neerlandés. Saldrá por la parte limpia y con neumáticos blandos, mientras que Hamilton y Bottas lo harán con medio.y lo confirmó el monegascocon la cuarta posición en la parrilla, justo por delante del mexicano. El tapatío ha mejorado el tiempo del otro Red Bull, el del tailandés Alex Albon.El español, al que se le da mejor el primer sector que los siguientes, estará emparejado en la cuarta fila con su compañero de equipo, el británicoal que batió en la calificación.El ganador del Gran Premio de Italia, el francés, saldrá unos metros por detrás deEl australiano de, tras haber vuelto (en el GP de Eifel) a un podio dos años y medio después,tras haber sufrido una salida de pista en la Q2 y saldrá décimo.Peor le ha ido al alemán), que por octavo gran premio consecutivo se ha quedado fuera de la