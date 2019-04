Lexus, a rodar en México

Lexus, la marca premium de la japonesa Toyota, llegará a México en el último trimestre de 2021, un lanzamiento con el que la compañía busca un pedazo del mercado de vehículos de lujo en el país, dominado actualmente por Mercedes-Benz, BMW y Audi.Pero su estrategia es particular. Con Lexus, la compañía busca ser la marca de lujo más importante en el país, pero también la más verde, dijo Thomas Sullivan, presidente de Toyota México. Prueba de ello es que el primer modelo que comercializarán será el LS 500h, un sedán híbrido que la automotriz considera su modelo insignia.“Los mexicanos han mostrado que son grandes consumidores de híbridos, por lo cual Lexus llegará con una gama muy interesante”, agregó Sullivan.Destacó que esperan iniciar en septiembre de 2021 con cinco agencias operando en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.“Aún no tenemos una meta de ventas o aspiración de participación de mercado (en autos de lujo), es muy temprano en el proceso para saber a cuánto aspiramos, pero sí buscamos tener una red fuerte y rentable”, explicó.Aunque el segmento de lujo no ha sido el fuerte de Toyota, en los automotores híbridos sí ha dominado. Durante 2018 colocó 11 mil 498 unidades, siendo el líder en este formato, con el modelo Prius como su carta fuerte, con poco más de 6 mil vehículos vendidos, y apoyado por Camry, que vendió alrededor de 2 mil 700 unidades, según datos del Inegi.Así, de los seis modelos con los que la marca entrará a México, cinco contarán con una versión híbrida o lo serán en su totalidad: LS 500h, NX gas/h, ES gas/h, UX h, y RX gas/h. El modelo LX será el único a combustión.“Estamos celebrando unos fantásticos 2018 y 2019. Tuvimos un gran desempeño el año pasado y creemos que este es el mejor momento para llegar a México”, aseguró Bob Carter, vicepresidente ejecutivo de Ventas para Norteamérica.Aunado a esto, la compañía confía en la dinámica del segmento de lujo, que ha duplicado su participación de mercado de 2015 a 2018, pasando de 2.2 a 4.6% o 80 mil 589 unidades.“Queremos posicionar a Lexus como una marca de lujo y estilo de vida (…) personalizar la atención al cliente y ser líder en ventas, servicios y satisfacción del distribuidor, una estrategia consistente con la que implementamos en Estados Unidos”, indicó Bill Fay, vicepresidente senior de Operaciones de Toyota Norteamérica.