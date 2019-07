Ley de Austeridad, se tambalea periodo extraordinario

El periodo extraordinario del Senado entró en un impasse, luego de abrir un segundo receso en la sesión de hoy, al anunciar el bloque opositor que valorará si regresa al pleno o no, una vez que en comisiones se levantó de la mesa donde se discutía la Ley de Austeridad.Luego de que Morena mayoriteó para aprobar otro dictamen al discutido el viernes pasado, las bancadas del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI dijeron que el bloque decidirá más tarde si se reincorpora a concluir hoy los trabajos.El coordinador perredista, Miguel Ángel Mancera, anticipó en entrevista que por lo pronto no van a votar los nombramientos para elegir a los órganos de gobierno del nuevo mecanismo de evaluación magisterial, cuya fecha vence hoy, y para lo cual Morena requiere los votos de la oposición por ser mayoría calificada.Dijo además que falta revisar los "ajustes técnicos" al dictamen de Ley de Extinción de Dominio que ya estaba planchada, aunque Morena pidió tiempo para hacer una nueva revisión técnica.A su vez el líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, así como el priista Mario Zamora, confirmaron porque el bloque presentará acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos que Morena modificó al dictamen de Ley de Austeridad.Se le cuestionó a Delgado Rannauro si abandonarán los trabajos del pleno o se retiran, a lo cual respondió:"No, no, no. Seríamos unos ingenuos si no estamos en el pleno. Todavía eso no se nos da", indicó.En la sesión falta discutir la Ley de Extinción de Dominio, los nombramientos de evaluación magisterial y la Ley de Austeridad.El único tema que ya fue aprobado es la reforma al artículo 4 en materia de cuidados paliativos.