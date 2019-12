Ley de Mercados, desde hace 68 años sin protección civil

El Reglamento de Mercados de Ciudad de México no ha sido actualizado desde hace 68 años, su publicación en el Diario Oficial de la Federación se dio el 1 de junio de 1951, durante el sexenio del ex presidente Miguel Alemán.Este documento, consta de 100 artículos en los que se especifica el funcionamiento de estos espacios públicos. No obstante, en ningún apartado hace mención a normatividad en materia de protección civil.Incluso, el texto aún se hace referencia a al Departamento del Distrito Federal y no al Gobierno de Ciudad de México.En entrevista, el presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso capitalino, Ernesto Alarcón, señaló que dentro de seis meses puede actualizarse o elevarse a rango de ley este reglamento, toda vez que ya han establecido mesas de diálogo con locatarios.En entrevista con MILENIO, el legislador priista refirió que esta fecha es tentativa, pues a pesar de que tiene una coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico local, se han enfrentado a que “nos cuesta un poco de trabajo los representantes de los mercados, porque si bien es cierto que coinciden con nosotros en algunas cosas, hay divergencias entre ellos mismos.“Efectivamente, el reglamento data de 1951 y adolece de muchísimas cosas para tener vigencia activa y normativa dentro de los espacios públicos, en este caso de los mercados. Estamos tomando en cuenta a los locatarios de todos los mercados de la Ciudad de México, incluidos, La Merced y la Central de Abasto”, apuntó. Señaló que en lo que se aprueba esta actualización, las autoridades capitalinas, deben comenzar a implementarse programas de rehabilitación mayor de mercados públicos, y es que a pesar de que cuentan las alcaldías con recursos para este tipo de acciones “al final del día lo ocupan solamente para darle una maquillada a la estética y presencia física del mercado”.Argumentó que algunos mercados, al tener más de 30 años de existencia, requieren con urgencia cambios en sus instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas.“Se tienen proyectados los foros de consulta y los temas a tratar para actualizar este reglamento, por supuesto, que va incluida la parte de protección civil, dado que el reglamento actual no contempla ninguna parte en este sentido, y ahora vemos lo que está ocurriendo. Aunque no es algo nuevo, al ser muy viejos, las instalaciones eléctricas están descuidadas”, resaltó.Explicó que en breve iniciaran foros de consulta sobre el tema en las 16 alcaldías, y los principales temas a tratar serán: integración de una mesa directiva por mercado, rehabilitación de mercados, modernización de instalaciones eléctricas y hidráulicas, normas de protección civil y promoción de los mismo para hacerlos competitivos.De acuerdo con los lineamientos para la operación y funcionamiento de los mercados públicos del Distrito Federal, publicado el 18 de febrero de 2015, por el entonces secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, todos los mercados de la capital deben contar con un Programa Interno de Protección Civil.Asimismo, específica que es atribución de las alcaldías elaborar e implementar este programa interno, que tiene como propósito ser un instrumento de planeación para determinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación para salvaguardar la vida de las personas que se encuentran dentro de estos inmuebles ante la ocurrencia de actos perturbadores.El diputado del PRI, Alarcón Jiménez, reconoció que “solamente en algunos casos se tiene, y en otros la autoridad hace su chamba, pero no se consolida, por no ponerse de acuerdo”, y es que en muchas ocasiones esto puede significar una carga para los locatarios.“Es algo que se está tomando en cuenta en la actualización del reglamento para poderlo hacer ya de manera general y obligatoria”, concluyó.