‘Ley Garrote’ evitará sabotajes en Dos Bocas: Yeidckol Polevnsky

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que la iniciativa de penalizar con cárcel a quienes impidan la ejecución de trabajos de obras públicas en Tabasco, llamada ‘Ley Garrote”, es una reforma penal que pretende evitar un sabotaje a la construcción de la refinería de Dos Bocas.“Es para evitar cualquier tipo de chantajes y de sabotajes, por qué, porque están muy acostumbrados, tristemente, a hacer chantajes; decir dame tanto dinero y entonces te paro todo y eso es de lo que no se trata. Nosotros no podemos permitir. No podemos permitir que se sigan con esas prácticas de los chantajes y de los sabotajes que se me hace de lo más deleznable e inaceptable”, señaló Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena.En conferencia de prensa, Yeidckol Polevnsky avaló el trabajo de los legisladores que, en comisiones, aprobaron la reforma penal que contemplan penas de hasta 20 años de cárcel para quienes realicen marchas y bloqueos en carreteras o bien que impidan la ejecución de obras públicas en Tabasco.“Ha habido y ha querido manipular un tema para generar supuestas movilizaciones con otros intereses en contra de algo que la gente pide que es la refinería que se está planteando, cuando va a generar gran cantidad de empleos en Tabasco. Los diputados de Tabasco han sido para mí algo de admiración total, ellos no se bajaron el sueldo a la mitad o poquito abajo del presidente, ellos se dejaron un sueldo del 25% del sueldo que tenían los anteriores legisladores”, aseguró Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena.Sobre la pugna que hay por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, la dirigente de Morena hizo votos por que se reelija a Martí Batres.“Ha sido, yo creo, que en ese cambio será muy positivo que sea una mujer en el caso de la Cámara de Diputados, en el caso de la Cámara de Senadores es distinto. Tengo la certeza de que Martí Batres continuará como presidente de la Cámara de Senadores, pero yo diría que hay que ir más para allá que como que de repente señalan las mesas directivas para que nos volteen a ver otros lados, que hay con las coordinaciones, también las coordinaciones pueden ser manejadas por mujeres”, indicó Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena.Yeidckol Polevnsky habló durante la presentación de un periódico de Morena denominado, la regeneración.