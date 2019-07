‘Ley Garrote’, un paso hacia la dictadura: PRI

Luego de que diputados del Congreso de Tabasco aprobaron castigar con 20 años de cárcel a quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas y privadas y hasta con 13 años a quienes impidan trabajos u obras públicas, Rodrigo Fuentes Avila, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, advirtió que la llamada “Ley Garrote” es un paso a la dictadura que pretende imponer Andrés Manuel López Obrador.Con esta acción, precisó, se revela el verdadero talante de un Gobierno autoritario que no respeta los derechos humanos.“Esta ley es violatoria del derecho de manifestación. Seguimos viendo como el Presidente usa como laboratorios las comunidades que comulgan con él y pone a prueba la tolerancia de los mexicanos”.“Es imposible que todos aquellos que, con la bandera de defender las inversiones, el empleo y la estabilidad, promuevan el autoritarismo, pisoteando los derechos de las personas”, señaló.Ante la inconformidad de diputados del PRI que abandonaron la sesión antes de la votación, mientras la fracción del PRD votó dividida y Morena en favor del dictamen, la “Ley Garrote” fue aprobada con 21 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.Fuentes Ávila añadió que los mexicanos no olvidan que sin ese derecho que corta de tajo, el hoy Presidente en el pasado no hubiera contado con los medios de difusión que tuvo, defendiendo lo que consideró mejor para él o para su causa.“Si la ley fuera retroactiva debemos esperar porque no tarda en salir una orden de aprehensión en su contra Presidente, porque lo que ayer fue un ‘derecho’ hoy su estado lo persigue como delito”.Finalmente expresó que un amplio número de mexicanos está atento al trabajo de AMLO y están listos y dispuestos a cerrarle el paso al autoritarismo.