Ley para uso lúdico del cannabis, a más tardar en octubre

A más tardar en el mes de octubre estará listo del Dictamen para Uso Lúdico de la Marihuana, coincidieron en señalar el presidente de la Comisión de Salud de las Cámara de Senadores, Miguel Ángel Navarro, y la senadora Jesusa Rodríguez, quien promueve esta legislación."Lo que queremos es llegar a que algo se concrete, que esto no se quede en palabras, que esta ley no vuelva a ser una buena intención. Ya lo dijo aquí el senador Navarro, que no pase de octubre, cuando mucho, que ya esté realizado”, indicó Rodríguez.En el marco de un foro en la materia, la legisladora de Morena, Jesusa Rodríguez señaló que México requiere escuchar a la gente acerca del consumo lúdico de la marihuana y por eso se ha establecido un esquema de parlamento abierto en la materia."Queremos oír a toda la gente, hacer una legislación con justicia social, básicamente, que incluya las propuestas de la comunidad y de la cultura cannábica, que a pesar de la prohibición ha demostrado gran responsabilidad."México puede ser líder mundial en la comercialización de la planta”, expuso la senadora.En este sentido, el antropólogo Yuri Escalante indicó que México requiere un esquema legal de normalización del consumo de la marihuana en todo el país."Es muy importante la regularización, la legalización o la normalización del consumo de la marihuana, utilizando este concepto de Antonio Escotado, de la normalización, llevar otra vez a un escenario normal, el consumo del cannabis, para terminar con este daño social, con este daño emocional”, dijo el antropólogo.