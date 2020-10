Libera juez a hombre acusado de estupro; teme familia por su hija

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Procuraduría de los Niños las Niñas y la Familia (Pronnif) detuvo a un hombre acusado de estupro y de la desaparición en dos ocasiones de una menor de 15 años, aunque la juez asignada del caso, determinó que no era un delito grave, lo liberó y ordenó su arraigo domiciliario.



Pese a que el sujeto vive justo frente a la casa de la víctima, y que es reincidente en el delito, la jueza Graciela Nava determinó que la menor y su familia no corren riesgo, por lo que omitió la prisión preventiva.



El terror de la familia comenzó en julio, cuando Juan Francisco “N”, de 32 años sustrajo a Casandra de su domicilio, y se la llevó para vivir junto a ella durante varios días, hasta que fue localizada por su madre.



Posteriormente, en septiembre, nuevamente la menor fue envuelta en las promesas de amor de Juan, y logró sacarla de su domicilio, para llevarla a vivir con él en la colonia Bella- vista durante cuatro semanas



Tras las pruebas a las que fue sometida la menor se determinó que mantenía una vida sexual activa al lado de Juan Francisco, por lo que la familia optó por interponer una denuncia.



Agentes de Investigación Criminal lograron la aprehensión del acusado, quien fue puesto tras las rejas, para ser presentado ante un juez para su audiencia de imputación donde se determinó que los cargos no son considerados de gravedad, por lo que se ordenó de inmediato restaurarle la libertad en su domicilio



Será este viernes cuando el hombre sea presentado ante la jueza, para evaluar su vinculación a proceso.