Libera su voz poética con hecatombe filial

Saltillo, Coah.- Al inicio del nuevo libro de poemas de Esther M. García aparece un epígrafe de Charles Baudelaire: “El arte es sacrificar la percepción, para imponer el acto estético de una memoria”. Frase que según la autora podría resumir La Destrucción del Padre (El Periódico de las Señoras, 2019), libro polémico que presentará el próximo 29 de febrero en la Feria Internacional del Libro Minería 2020.



La obra se mueve entre el verso y la prosa, ensayos y relatos que, como dice Baudelaire, toman la memoria de un evento traumático y lo convierten en un artefacto estético que puede leerse como un escape de la sombra paterna –tanto literal como literaria–, que crea su autora.



La obra de García ya había abordado esas violencias paternales aunque, siempre, desde el punto de vista de la maternidad, como en Mamá es un Animal Negro que va de Largo por las Alcobas Blancas (UAM, 2017) o Sicarii (IMCS, 2014).



“El motivo de que este libro fuera en torno a la figura del padre es, en el nivel más bajo, por la muerte de mi papá, porque empecé a escribir e interesarme por la literatura desde muy chica porque él me la inculcó. En vez de barbies me daba libros y me ponía a leer. El único hilo conductor y amoroso que teníamos él y yo era la literatura, no teníamos nada más, porque era un hombre muy violento y alcohólico”, dijo la autora a Zócalo en entrevista.





Ver la violencia



Aquí el patriarca es despedazado por la afilada técnica de García que igual aborda obras pictóricas que la tradición literaria. Todo ello con el fin de desmontar un canon artístico que culturalmente ha sido dominado por hombres.



“El otro nivel es una mirada a la tradición literaria que tenemos. Todo el canon que existe gira en torno a los hombres que son, en cierto sentido, nuestros padres. Nosotros vamos aprendiendo cosas de ellos para crear nuestra propia voz, pero yo no me reflejaba en esas figuras literarias de hombres. Lo que necesitaba era destruir ese canon para empezar a crearme a mí misma: un espejo en el que me pueda reflejar y reconocerme”, agregó.



La Destrucción del Padre se divide en seis partes en las que pinturas de Francisco de Goya, Rembrandt o Francis Bacon aparecen como proyecciones totémicas que se destruyen al ser cuestionadas, a la vez que se le da espacio a la voz poética de la narradora y, con ella, a otras mujeres como Luois Bourgoise y Artemisa Gentileschi



“Las mujeres han sido silenciadas. A pesar de que hay grandes creadoras han sido relegadas a un segundo plano. Este libro remite a una obra de Louis Bourgoise que le da la vuelta al mito de Saturno, en el que este devoraba a sus hijos pero aquí es el hijo quien devorará a su padre y lo destruirá dentro de su cuerpo. Es despegarme de esas influencias literarias que están ahí y que no niego, pero que necesito hacerlas a un lado para que salga mi propia voz”.



Para García una de las grandes revelaciones literarias fue el libro Decreación de Anne Carson. Fue a partir de su lectura que pensó en qué era un poema y qué era el arte mismo. Eso le dio las herramientas necesarias para cuestionar esas piezas, pero también para apropiarse de ellas.



“Es más que nada tomar estas obras hechas por hombres y reconstruirlas por medio de lo que siempre se nos enseñó de lo que era un poema: estructura, métrica y demás, pero yo no quiero eso, sino que planteo todo estos géneros que nos han dicho que no es poesía y preguntar '¿quién dice que no lo es?'.



“Lo que hago es juntar todas estas cosas y revertirlas, reapropiarme de ciertos signos y símbolos desde un territorio netamente femenino y hablar acerca de esta opresión que sientes de figuras tan enormes como son los padres literarios, mi propio padre o la escritura hecha por hombres. Es un camino en el que no sabes para dónde hacerte y te quieres zafar; quieres destruir todo eso y que sencillamente aflore tu propio trabajo y escritura”, apuntó.





Cuerpo y espacio



El libro es violento y doloroso. El cuerpo con su carne, sangre y grasa se observa a través de sus poemas. Un trabajo que no fue sencillo para la autora y que le costó siete años.



Además muestra el lado oscuro del ser humano. Una sombra que oscurece a la sociedad especialmente a mujeres, como en el feminicidio de Érika Kassandra Bravo, el cual influyó a la autora.



“(A partir de ese caso) me pregunté qué cuerpo importa y por qué importa y comencé a retrabajar el libro en divisiones, como Estudio Para un Retrato que es la base de todo: la imagen, verte en el espejo, qué se refleja ahí y qué eres tú, pensar a quién estás reflejando”.



Eso le dio cabida para cuestionarse el trabajo poético como una forma de mostrar la violencia.



“En la literatura hay tradiciones amplias en las que los hombres se reflejan, pero las mujeres tenemos un espacio bien pequeño que, aunque actualmente está lleno de voces, (como mujer) sigues pensando que aún no te refleja, porque estamos construidas moral, social y mentalmente para no hablar sobre la violencia de manera tan cruda, sino que le das pinceladitas para que se oiga pero no tanto.



“Creo que la violencia es inherente al ser humano, está en tu sistema y hay que hablarla tal cual, eso fue lo que intenté en este libro”.