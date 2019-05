Liberan a 12 menores inculpados de abusar de una niña

La Justicia de Colombia liberó el martes a una docena de menores de edad que habían sido señalados por la Policía del municipio Campo de la Cruz —en la costa atlántica del país— como autores de un abuso sexual, perpetrado en 2018 contra una niña de 12 años.El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes dictaminó la libertad —aunque no su absolución del caso— para seis de ellos, por considerarlos inimputables al no sobrepasar la edad de 14 años, y al resto por no contar con antecedentes judiciales y no ser vistos como una amenaza para la sociedad, según publica El Tiempo El pasado lunes, tras nueve meses de investigación, durante los cuales las autoridades realizaron entrevistas, pruebas de ADN y el recaudo y análisis de fotos y videos, se había detenido a seis de los adolescentes, de entre 15 y 17 años, por el delito de "acceso carnal violento agravado y pornografía con persona menor de 18 años", pero el juez del caso, finalmente, dictaminó que la medida era inconstitucional y fueron liberados."Los menores deberán presentarse ante un juez y ante la Fiscalía cada vez que estos los requieran; no podrán salir del país y no se podrán comunicar con la víctima y sus padres", detalló el magistrado.Los implicados, que negaron las acusaciones, serían compañeros de escuela de la víctima y, además, la habrían grabado al momento de cometer la agresión sexual en una vivienda que no fue identificada.