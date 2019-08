Liberan a 3 detenidos por dinero en Polanco

Las dos personas capturadas con 3.3 millones de pesos y el subinspector de la Policía, que intentó impedir su detención el viernes, fueron liberados, pero el dinero sigue confiscado.La Procuraduría General de Justicia informó que no se les acreditó el delito de recursos de procedencia ilícita y al vencerse el término constitucional fueron puestos en libertad, pero la investigación sigue abierta.Sin embargo, el subinspector de la Policía capitalina Benjamín Morales Guízar, quien al parecer fue acusado por el delito de tráfico de influencias fue liberado.El delito que le imputaron fue el de recursos de procedencia ilícita, informó la PGJ local.El agente intentó impedir la puesta a disposición de la pareja al usar su puesto como servidor público.Según las investigaciones, Morales Guízar fue escolta de Miguel Ángel Osorio Chong en 2017, cuando éste era Secretario de Gobernación.El aseguramiento de los dos tripulantes de la camioneta Dodge ocurrió en un operativo en Avenida Arquímedes, en Polanco.María del Carmen Ruiz llevaba una bolsa con fajos de dinero que sumaban 3.3 millones pesos.Los agentes arrestaron a la mujer y a Cristian Daniel Trujillo, su acompañante.El actual senador del PRI, Osorio Chong, negó que el dinero fuera suyo."Hasta ayer (sábado) no habían podido comprobar su procedencia lícita. Vamos a esperar a ver qué pasa, si comprueban ellos la procedencia lícita, no es un delito tener dinero (...), pero no vamos a citar (a declarar) ahorita a nadie".Ernestina Godoy, Procuradora de Justicia.