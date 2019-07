Liberan a activista y nietos retenidos en EU

La activista Silvia Reséndiz Flores fue liberada, junto a sus nietos de 9 y 13 años de edad, luego de permanecer casi 26 horas retenida por autoridades estadounidenses.Los menores son hijos del activista León Fierro Reséndiz, defensor del agua y opositor al proyecto de Constellation Brands.El Cónsul de México en Caléxico, Tonatiuh Romero, indicó que la mujer fue retenida para una cancelación de visa de los menores, quienes no podían permanecer en el proceso sin un adulto."Aparentemente los niños traían una alerta migratoria aquí", indicó Romero."La señora Reséndiz fue visitada por el Departamento de Protección de este Consulado, manifestó que es diabética y no podía comer los alimentos del centro donde la interrogaron".La visa familiar les fue retirada a los menores por ser hijos de Fierro Reséndiz, quien el año pasado enfrentó cargos por lesiones a un agente estatal.Autoridades de Baja California habrían emitido una alerta a Estados Unidosal abrirse el proceso penal, pero no se actualizó el estatus de liberación del activista.Silvia Reséndiz conservó su visa.