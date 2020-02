Liberan a boxeadora regia secuestrada en Veracruz

Escuchar Nota

"Anoche literalmente me sacaron del cuarto junto con mi entrenador. Se metieron y con armas nos forzaron a salir del hotel sin que nadie hiciera nada", dijo Ibarra hace unos minutos entre sollozos, nerviosa y acompañada del personal de la Federación Mexicana de Boxeo y autoridades policiacas.

"No sabemos la razón, no entendemos. Estábamos demasiado preocupados y nerviosos. No tenemos ni idea del por qué del secuestro".



, y que fue secuestrada ayer en Veracruz, fue liberada hace unos momentos por sus captores.Anoche, hospedada en su hotel en Veracruz, sede del segundo Selectivo de la, un grupo de personas armadas la sacaron literalmente de su cuarto junto con su entrenador.Ibarra hace dos semanas ganó su primer "round" en el primer clasificatorio celebrado en Guadalajara, y hoy se disponía a ganar su boleto al último Selectivo a las Olimpiadas de Verano que se celebrarán fuera del País.Ibarra indicó que no sabe qué pasará con su futuro olímpico o si las autoridades federativas le concederán algo de tiempo para reponerse del susto, pues lo más importante es su vida y su salud."No sé. No tengo ni idea. No nos pidieron dinero, solo nos tuvieron retenidos y nos soltaron hoy".y ha sido siete veces consecutivas campeona nacional.