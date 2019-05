Liberan a ‘El Mono Muñoz’; será informante en EU

El integrante de Los Zetas, Juan Manuel Muñoz Luévano, El Mono Muñoz, y a quien se ha vinculado con el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue liberado por las autoridades de Estados Unidos, después de que la semana pasada se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la fiscalía para convertirse en informante.Fuentes cercanas al caso revelaron a MILENIO que El Mono Muñoz está libre desde hace unos días.La semana pasada, el diario San Antonio Express News publicó que durante una audiencia celebrada la semana pasada ante una Corte Federal de San Antonio, Muñoz Luévano se declaró culpable de los delito de lavado de dinero del narcotráfico, por introducir y distribuir cocaína y por tener armas para fines criminales.El rotativo mencionó que El Mono Muñoz tiene vínculos con el ex gobernador Humberto Moreira, de quien se dijo es investigado en Texas.Asimismo, que el hoy informante se relacionó con políticos de Coahuila, fiscales, alcaldes y empresarios, entre otros.Muñoz Luévano fue detenido en Madrid, España, el 18 de marzo de 2016, luego de que se le identificó como enlace de Los Zetas en Europa; también se presumió que podría colaborar de forma independiente con los cárteles de Sinaloa, el Golfo y Beltrán Leyva.La organización dirigida por El Mono Muñoz utilizaba armas de fuego adquiridas al cártel de los Zetas para controlar los pasillos de introducción y distribución de la droga en Estados Unidos y blanqueaba el dinero obtenido de sus actividades ilícitas a través de varios negocios de su propiedad utilizados para tal fin.Las escuchas realizadas por la policía española al narco antes de su detención, revelaron amenazas de secuestro y homicidios."Déme una oportunidad", le suplicaba por teléfono a Juan Manuel Muñoz Luévano un hombre que le debía 24 millones de pesos, a lo que el narcotraficante contestaba: "No, no, no. ¿Cuál última oportunidad? ¿Qué vas a hacer, vender su alma?", dio a conocer en su momento la agencia de noticias española EFE.En marzo del presente año, El Mono Muñoz fue extraditado a Estados Unidos.