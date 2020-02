Liberan a ‘El Rey’ Zambada, la ‘Chapodiputada’ y a ex narco

Escuchar Nota

La Oficina Federal de Prisión (FBP, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos registró que al menos, mejor conocida como, testigos protegidos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, yaEn la ficha de El Rey Zambada, el primer testigo en el juicio del siglo, el BOP dice que ya no se halla bajo su custodia y que la fecha de su liberación es “desconocida”.El testimonio de El Rey sirvió al Departamento de Justicia no solo para iniciar a convencer al jurado de condenar a El Chapo sino que de ahí se desprendió la investigación por la cual se detuvo a, actualmente preso en el Centro de Detención metropolitana de Brooklyn.El caso de Lucero Guadalupe Sánchez, es similar al de Zambada pues del mismo modo el BOP indica que ya no se halla en custodia y que la fecha de su liberación es “desconocida”. Ella tuvo una audiencia en septiembre del 2019 donde sus abogados pedirían al juez dicha liberación por su “tormentosa y sufrida” participación en el juicio de El Chapo Guzmán.Del único que si se aclara la fecha de su liberación es del colombianodetenido en el 2012 en Venezuela y extraditado meses después a los Estados Unidos. A sus 54 años,El sigilo con que se maneja la información se debe a que los casos de los mexicanos se mantienen sellados, situación por la cual tampoco se sabe cuál fue el beneficio que obtuvo Dámaso López Nuñez El Licenciado quien el pasado 7 de febrero tuvo una audiencia con un juez de Virginia que revisaría su caso.En el juicio señaló a Guzmán Loera como uno de los líderes principales del cártel de Sinaloa y explicó cómo en una ocasión le ayudó a escapar de las autoridades mexicanas.El Rey, que fue detenido en México en 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, es hermano de Ismael El Mayo Zambada, a quien la defensa de Guzmán señala como el verdadero cabecilla del cártel de Sinaloa.El Rey relató que recibían la droga en lanchas rápidas, barcos pesqueros, aviones o incluso contenedores comerciales, y enviaban luego "el 100%" a Estados Unidos.También declaró que entregó en persona ocho millones de dólares a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, aunque el ex funcionario lo negó.La ex diputada Lucero Sánchez narró que se encontraba con el ex líder de Sinaloa durante el operativo en Culiacán días previos a la captura del narcotraficante.Sánchez recordó queTraicionada románticamente. La ex panista, que llegó a ser diputada por el estado de Sinaloa y que también traficó cientos de toneladas de mariguana para el capo mexicano, se declaró traicionada románticamente.