Liberan a estados $13 mil millones para enfrentar pandemia

La finalidad de esta disposición, anunciada desde el martes por la propia dependencia,El titular de la SHCP indicó que con la reciente transferencia de recursos del FEIEF, los estados y la Ciudad de México recibieron, en conjunto, alrededor de 13 mil millones de pesos durante los primeros días de agosto.La Conago informó que durante su reunión ordinaria en San Luis Potosí,para que se lleven a cabo de manera mensual.Destacó que la vigencia y dinamismo que caracterizan al sistema nacional de coordinación fiscal, aunados al compromiso del Gobierno federal de apoyar a los estados, permitieron realizar dichos cambios.El presidente de Conago y Mandatario de San Luis Potosí, el priista Juan Manuel Carreras,de los estados, en especial, para destinar recursos a los sistemas de salud que atienden la contingencia sanitaria.Tras siete meses esperando respuesta a la convocatoria que le hicieron para una reunión y establecer una verdadera y eficaz estrategia a nivel nacional,por lo que urge una estrategia nacional para superar las amenazas en salud y economía, lo que exige una inmediata Convención Hacendaria.Durante la reunión de la Conago la Alianza presentó su posicionamiento ante López Obrador,señaló que en su posicionamiento, la Alianza puntualizó la importancia de que la Federación finalmente se sume a las acciones que los 10 mandatarios estatales realizan y quepues es la forma en que México debe enfrentar las siguientes fases de la pandemia. Ya se perdió tiempo muy valioso con graves consecuencias para el país, principalmente que costó la vida de miles de personas”, expresó Riquelme Solís.Muchos tenemos casos que son ejemplo a nivel mundial sobre el trabajo de contención del Covid, pero se requiere de los recursos que son de nuestros ciudadanos y que por el esquema federal actual no llegan para lo que tendría que ser: proteger la vida”.–cuando México se coloca ya en tercer lugar de muertes por Covid a nivel mundial y ante las limitaciones presupuestales impuestas por el Gobierno central para hacer frente a la pandemia–por la contingencia sanitaria, pues es impostergable avanzar incluso en temas elementales que hasta ahora no se han podido cerrar con la Federación.y ayudarle a México, pues la pandemia ha sido devastadora también en los estados que más aportan a los ingresos del país.Ante la carencia de apoyo y múltiples solicitudes que la Alianza ha realizado a la Federación, la misma necesidad ha llevado a aprender uno del otro y a homologar y coordinar las mejores prácticas locales e internacionales para procurar reducir los casos y decesos. Así, por lo que requirieron de una respuesta expedita, no para beneficiar a gobiernos o partidos: “Se lo pedimos para salvar cientos de miles de vidas”.Uno de los pilares para superar la pandemia, advirtieron los gobernadores, es la urgente necesidad de establecer un nuevo Pacto Fiscal, no van a permitir la construcción de estrategias suficientes para superar la caída del PIB nacional –que se prevé en más de 10%– y tampoco evitará que 10 millones de personas caigan en la pobreza o se recuperen los millones de empleos perdidos en medio año.y que pocas veces escucha y atiende las necesidades de las entidades federativas y sus municipios.“El actual Pacto Fiscal –absolutamente centralista– durante cuatro décadas ha provocadodejando solo 20 centavos a los 32 estados y más de 2 mil 400 municipios”, recalcó.La Alianza Federalista destacó al Presidente que pese a todos estos obstáculos y ausencia de línea central, con una constante y permanente comunicación los estados integrados a este grupopara alinear estrategias y crear sinergias, apoyándolos en todo lo posible.. Gracias de corazón a estos dos ejércitos: de la salud y de la seguridad”, destacó la Alianza Federalista durante la Conago.