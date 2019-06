Liberan a ex Edil plagiado en Puebla

Tras haber sido plagiado la mañana del sábado por sujetos armados, Miguel Sebastián Santos, ex Presidente municipal de Ahuacatlán, Puebla, recuperó su libertad esta madrugada.En un comunicado, el Ayuntamiento de Ahuacatlán confirmó que este domingo a las 4:20 horas el ex Edil se presentó y se identificó ante la comandancia del Municipio de Tepetzintla ubicada frente a la explanada de la Presidencia municipal."Al momento de tenerlo presente físicamente se le observa dos lesiones en la cabeza que al parecer fueron ocasionados por un golpe con la cacha de un arma de fuego, mismas que no ponen en riesgo aparentemente la vida de la persona", se detalló.El sábado, alrededor de las 10:30 horas, tras salir de su domicilio, el ex Edil perredista fue interceptado por sujetos armados mientras viajaba en su camioneta en la localidad de San Marcos.Alrededor de cinco sujetos lo bajaron de su vehículo y lo subieron a la cajuela de un automóvil sedán color blanco.Santos fue llevado hasta un lugar despoblado, donde lo bajaron y lo ingresaron hacia el monte por un lapso de cinco horas.Posteriormente, al no escuchar ninguna voz de ninguna persona cerca de él, el ex Alcalde de 44 años de edad caminó hacia la zona poblada hasta llegar a la comandancia de Tepetzintla.Según medios locales, el carro en el que fue plagiado fue hallado abandonado el sábado a las 18:30 horas en la carretera que comunica el Municipio de Tepango de Rodríguez con la localidad de Tlamanca de Hernández.Miguel Sebastián Santos gobernó el Municipio de Ahuacatlán de 2014 a 2018 postulado por la coalición entre PAN, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla.