Liberan a Keiko Fujimori

Lima, Perú.- La lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, salió hoy del penal de Chorrillos, luego de que el Poder Judicial dio la orden al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), aunque sigue la investigación del dinero presuntamente ilícito que recibió para sus campañas presidenciales.



Al salir Fujimori del Anexo de Mujeres del penal en esta noche de viernes, su esposo Mark Vito Villanella la esperaba, así como sus simpatizantes, que la recibieron con globos y arreglos florales.



En sus primeras palabras libre, dijo que es el momento más doloroso de su vida y dio las gracias a su familia y amigos, a miembros del partido y a sus simpatizantes que la apoyaron en estos 13 meses durante su retención en el penal, indicó el diario El Comercio.



La hija del expresidente Alberto Fujimori consideró que el Tribunal Superior corrigió un “gran daño” a su persona y agregó que seguirá enfrentando la investigación, además de colaborar con la justicia.



En tanto, la política peruana externó que se tomará un tiempo para reecontrarse con su familia, recuperar su salud y decidir qué hará en esta etapa de su vida.



Antes, los simpatizantes fujimoristas exigían que se cumpliera de inmediato la salida de la política peruana y se enfrascaron en algunos enfrentamientos con la policía.



La Corte Superior de Justicia de Lima ordenó mediante un oficio al INPE la inmediata libertad de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Higuchi, “medida que se hará efectiva siempre y cuando no registre mandato de detención pendiente emanado por autoridad judicial competente a nivel nacional”.



El Supremo Tribunal declaró fundada la demanda por haberse vulnerado el derecho a la libertad personal de Keiko Fujimori y, en consecuencia, declaró nulas las resoluciones que la retuvieron en prisión preventiva y dispuso la inmediata libertad de la favorecida.



Desde octubre del 2018, Fujimori se encontraba en prisión preventiva por riesgo de fuga tras el supuesto conocimiento del movimiento de un millón 200 mil dólares del caso Odebrecht, para financiar su campaña en 2011, reportó el Diario Correo.



La prisión preventiva terminaría en abril del 2020, y se espera que para esa fecha el tribunal presente una resolución sobre su condena. Antes, su hermana Sachi Fujimori interpuso un habeas corpus, en la que señala que la detención no fue realizada de forma legal.



En aquella sesión que terminó cuatro a tres a favor de la libertad solicitada, el magistrado Eloy Esponisa-Saldaña, quien votó en contra, expuso que esta votación no determina la resolución final sobre esta acusación y se limita al tema de la prisión preventiva y no su culpabilidad en el caso Odebrecht.



El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, realizó una huelga de hambre por la liberación de Fujimori afuera del penal Anexo Mujeres de Chorrillo, ubicado en el Distrito de Lima.