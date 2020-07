Liberan a la abogada Susana Prieto, promotora de paros en Matamoros

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un Juez de control otorgó el auto de libertad a la abogada Susana Prieto Terrazas, quien estuvo en prisión por 33 días, acusada de motín, amenazas y coacción de delitos contra servidores públicos.



Después de la audiencia realizada hoy fue puesta en libertad tras considerarse que los delitos que enfrenta no son graves y la media entre el mínimo y la máxima, no supera los 5 años.



La abogada de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenida el 8 de junio en el restaurante Geko's, en Matamoros.



Su retención obedeció a que no tenía un domicilio en Tamaulipas.



La abogada está obligada a la reparación de daños para concluir su causa penal.



El mismo día de su arresto fue trasladad a Ciudad Victoria, donde fue internada en el penal, luego de su audiencia de presentación con el Juez de Control.



La denuncia en su contra fue hecha por la Junta Local número 6 de Conciliación y Arbitraje, por hechos ocurridos el 11 de marzo.



Prieto promovió paros y huelgas ilegales en 2019, en empresas de la frontera tamaulipeca.