Liberan a la ‘Viuda Negra’ de NY tras 12 años; contrató a sicario para matar a su millonario esposo

"Ella es un animal", afirmó Mary-Louise, que agregó: "Barbara es extremadamente buena manipulando a las personas, incluso a los oficiales de libertad condicional".

La estadounidense, conocida como lapor haber, salió en la liberad condicional este jueves después de pasar 12 años en una prisión en el estado de Nueva York, informa The New York Post Al día siguiente de abandonar el centro penitenciario Kogan regresó a Manhattan, donde tenía una cita con su oficial de libertad condicional., adonde se presentó según lo requerido, confirmó al medio un funcionario de corrección.Después de que el marido de Kogan,y muriera posteriormente en el quirófano,y logró evadir la justicia viviendo los siguientes 20 años en Puerto Rico.Arrestada en 2008, Kogan se declaró culpable en 2010 deFue sentenciada a. No obstante, la mujer, ahora de 77 años, logró que le concedieran la libertad condicional en julio de este año, al afirmar queHawkins aseguró a la junta de libertad condicional que la 'Viuda Negra', por lo que la examante se mudó al extranjero y cambió de nombre.