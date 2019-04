Liberan a migrantes que solicitaron asilo en El Paso

Ante la saturación de los centros de detención y el costo para mantenerlos, la Patrulla Fronteriza comenzó a liberar migrantes que solicitan asilo.En Yuma, Arizona, este martes se declaró “estado de emergencia” por esta situación.En otras ciudades como El Paso, Texas, también se decidió liberar a migrantes que solicitaron asilo para llevarlos a iglesias.“Nos vimos en la necesidad como dependencia de empezar a soltar gente que fue detenida por internarse a los Estados Unidos ilegalmente, porque ya llegaron al punto de que ya no pueden sostener el volumen que se le está presentando”, señaló Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas.La Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, aumentó las aprehensiones en la línea fronteriza hasta donde llegan los migrantes para entregarse a las autoridades y pedir asilo.“Hemos estado ya promediando en los últimos días, más de 800 aprehensiones diarias, ya no hay donde los podamos albergar, donde los podamos detener, patrulla fronteriza no tiene instalaciones para tener a gente detenida, tenemos áreas de procesamiento, después de que están procesados, tienen que irse a algún lado, entonces se les ha estado soltando bajo su propia firma”, comentó Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas.Los migrantes liberados son llevados a albergues instalados en iglesias, como en la diócesis de El Paso, que atiende diariamente unos 100 migrantes. Ahí seguirán los trámites de asilo.“Es un tipo grave, estamos viendo muchísimas más personas, familias que están viniendo para pedir asilo aquí en la frontera y sabemos que no hay mucho espacio”, destacó Marisa Limón, directora de Instituto Fronterizo Esperanza de la Diócesis de El Paso.