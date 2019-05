Liberan a militares retenidos

Los militares que fueron retenidos por autodefensas en La Huacana, Michoacán, fueron liberados ayer mismo, informó el Gobernador Silvano Aureoles.El Mandatario reveló que la retención se dio después de que soldados abatieran a dos civiles tras repeler un ataque armado."Lo que pasa es que hubo un hecho de agresión por parte de algunos civiles armados a los elementos del Ejército, se repelió la agresión y hubo dos civiles muertos, lamentablemente también un menor de edad lastimado", comentó Aureoles a pregunta expresa."Los militares que participaron están bien, están a salvo y todo, pero se dio este hecho, a raíz de esta agresión y que el Ejército repelió y desarmó a varios que andaban armados, por cierto, con armas de muy alto calibre; eso se resolvió ayer mismo por la tarde, yo estuve monitoreando personalmente el tema".Aureoles consideró que por ahora quedó "tranquilo" el caso, aunque no aclaró si se les regresaron las armas a las autodefensas a cambio de los soldados."Su principal demanda es que no se les recojan armas, pero nosotros no vamos a tolerar a nadie, civil, armado", agregó.Según el Mandatario, el menor que resultó herido está fuera de peligro.