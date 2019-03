Liberan a mujer víctima de violencia que mató a su esposo

Paola Córdoba, acusada de asesinar a su esposo de 185 puñaladas, quedó hoy en libertad tras la apelación de la defensa para que el caso sea analizado como homicidio en legítima defensa y que se considere la violencia de género.Paola, quien tiene tres hijos menores de edad, de 7, 10 y 13 años, denunció en siete ocasiones a su marido, Alberto Elvio Naiaretti, por violencia y amenazas en 2003, 2010 y 2012, las cuales están en el fuero penal.En 2016, 2017 y 2018 se volvió a quejar, pero en juzgados de Familia.Las últimas querellas, de acuerdo a información divulgada por medios locales, llegaron recientemente al sistema penal.Paola y su hija Milagros, de 18 años, fueron detenidas pocas horas después del asesinato de Naiaretti, toda vez que ellas mismas llamaron a las autoridades para reportar el caso, pero el defensor oficial, Javier Chirino, pidió la excarcelación extraordinaria por la violencia de género en el que vivían las mujeres.El juez estuvo de acuerdo en la liberación de las detenidas en la alcaldía de La Plata, pero la fiscal Silvia González Bazzani apeló que las denuncias (algunas realizadas en su propia fiscalía) "no reflejan la gravedad que dicen las imputadas vivían desde hace años".En sus declaraciones las mujeres, cuyo domicilio se ubica en José C. Paz, relataron haber sufrido todo tipo de violencia y humillaciones por muchos años, además de que Paola acusó a Naiaretti de prostituirla en la ruta 8.La fiscal rechazó la liberación al considerar que hay peligro "de fuga y entorpecimiento probatorio" y que las mujeres llamaron al 911 "cuatro horas después del hecho", además de que falta revisar sus celulares y aplicar pruebas psiquiátricas, así como tomar testimonios de personas cercanas.El abogado Andrés López, quien trabaja con el defensor oficial Chirinos, refirió que la acusada hizo varias denuncias y todas estaban archivadas y no se actuó durante años. “En su historia, con sus denuncias, su declaración, es muy evidente el abuso y la tortura a la que fue sometida", dijo.Desde que fue detenida Paola, cientos de mujeres se manifestaron ante la fiscalía de Malvinas Argentinas, en Comodoro Rivadavia 115, para exigir su libertad, la cual se hizo realidad este lunes.