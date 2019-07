Liberan a padre que olvidó a sus gemelos en auto

Juan Rodríguez, un veterano de 39 años de la guerra de Irak, quedó en libertad condicional el sábado, luego de ser acusado de la muerte de sus gemelos de un año de edad, asados de calor tras ser olvidados dentro de su auto en el estacionamiento de un hospital en El Bronx (NYC).El viernes por la mañana, Rodríguez había ido al trabajo, como de costumbre, desde su casa en New City, un barrio de clase media al norte de la ciudad. Llevaba con él a sus gemelos Luna y Phoenix, pero olvidó dejarlos en la guardería, le dijo a la policía.Y no se dio cuenta de que todavía estaban en el asiento de atrás cuando se estacionó en el Hospital “James J. Peters VA” en Kingsbridge, donde labora como trabajador social ayudando a otros ex combatientes sin hogar y enfermos.“Supuse que los dejé en la guardería antes de ir a trabajar”, dijo Rodríguez a la policía en la escena, de acuerdo con la denuncia penal contra él.“¡Mis bebés están muertos! ¡Maté a mis bebés!”, gritó al descubrirlos muertos y con espuma en la boca al salir del trabajo, ocho horas más tarde.Regresó al auto a las 4 p.m. y sólo se dio cuenta de que los bebés estaban dentro después de que comenzó a manejar unas cuadras, afirmó.“Ésta es una tragedia de proporciones horribles“, comentó su abogado Joey Jackson a la jueza Patsy Goldbourne, quien fijó una fianza de $100 mil dólares.Cuando Rodríguez fue liberado, intercambió un fuerte abrazo con su esposa llorosa, Marissa, la madre de los gemelos, detalló New York Post.La señora había acudido a la corte vestida de negro, y con el hijo sobreviviente de la pareja, de 4 años, a quien Rodríguez sí había dejado en una guardería diferente antes de olvidar a los bebés gemelos, dijeron las autoridades.Rodríguez tiene otros dos hijos previos y fue descrito por sus vecinos como un padre dedicado.