Liberan a youtuber ‘Rata Política’ tras ser acusado de acoso, por falta de elementos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdMx) dejó en libertad, por falta de elementos, al youtuber conocido como Rata Política y al activista Óscar Onofre Zurita, quienes fueron señalados por mujeres por presuntos delitos de índole sexual.



De acuerdo con la indagatoria, las personas detenidas habían sido señaladas de realizar videograbaciones de las partes íntimas de algunas mujeres y realizarles tocamientos, por lo que se inició una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de abuso sexual y contra la intimidad. Sin embargo, no se acreditó su posible participación.



Funcionarios de la dependencia señalaron que existe una tercera persona, que no guarda relación con los detenidos, quien supuestamente pudo haber realizado los tocamientos a las mujeres.



La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales continuará con las indagatorias por los delitos referidos, así como por una querella presentada por lesiones, tras los hechos ocurridos en avenida Juárez, colonia Centro.



Una menor de edad que se presentó ante la autoridad ministerial, acompañada de su tutor, refirió que no era su interés presentar denuncia alguna.



Anoche, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron al youtuber y al activista.



De acuerdo con los videos circulan en redes sociales, el youtuber se encontraba transmitiendo en vivo en Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico.



Las mujeres afectadas participaban en una actividad política cultural y señalaron que “Rata Política” y otra persona transmitían en vivo una entrevista para un canal de YouTube, pero cuando ellas dieron vuelta comenzaron a grabarles los glúteos, por lo que regresaron con los posibles responsables para pedirles que borraran el video, pero fueron agredidas físicamente, así como insultadas verbalmente con lenguaje sexista y violento contra ellas.



Las mujeres solicitaron el apoyo de los uniformados, por lo cual los efectivos policiacos aseguraron a los dos hombres para trasladarlos ante las autoridades de la Sexta Agencia Especializada en Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia.



Hace unas horas, la fiscalía informó que, solo había recibido la declaración de tres posibles víctimas.