Liberan cuentas bancarias de Cárdenas Palomino

Ciudad de México.- Un tribunal federal revocó por tiempo indefinido el bloqueo de cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal, acusado por narcotráfico en una corte federal de Nueva York.



El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió por unanimidad la suspensión definitiva, en el amparo que el ex funcionario presentó desde finales de 2019 para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



Los magistrados votaron el caso en sesión del 14 de octubre, y notificaron su sentencia inapelable el 4 de noviembre, pero aún no han publicado la resolución completa, por lo que se desconocen sus argumentos.



El juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa había negado la suspensión definitiva a Cárdenas Palomino desde el 24 de febrero de 2020, cuando aún no había sido acusado por tres cargos de conspiración para narcotráfico ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.



La Suprema Corte de Justicia ha establecido que los jueces deben suspender los bloqueos de la UIF, ya que son inconstitucionales, salvo en casos en los que exista una solicitud de colaboración internacional.



Si bien Cárdenas está acusado en Estados Unidos, se desconoce si el Departamento de Justicia o alguna otra agencia de ese gobierno solicitó a México colaboración para congelar sus cuentas.



El pasado 29 de julio, Cárdenas y Ramón Pequeño García fueron acusados en Brooklyn en el mismo proceso iniciado en diciembre de 2019 contra su ex jefe en la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.



Cárdenas Palomino fue titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y encargado de la División de Caminos. Desde 2013 era director general de Adamantium Private Security Services, que da seguridad a todas las empresas de Grupo Salinas y ha tenido entre sus clientes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



Pequeño, cuyas cuentas también fueron bloqueadas por la UIF, fue jefe de Inteligencia y después titular de la División Antidrogas, en la extinta SSP federal.