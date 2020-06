Liberarán recursos del Fondo Minero

Escuchar Nota

Nava, Coah.- Luego de participar en la asamblea de instalación del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del Estado de Coahuila y de ser nombrado representante de los presidentes municipales de los municipios que realizan la explotación y obtención de sustancias minerales, el alcalde de Nava, Sergio Velázquez Vázquez dio a conocer que durante dicha reunión se tomaron acuerdos que ayudarán a la liberación de recursos pendientes.



“Estamos a fuera del Palacio de Gobierno del Estado de Coahuila, en Saltillo, hoy vine porque fui nombrado dentro de los alcaldes de Coahuila, como el alcalde representante de todos los municipios que se encontraban recibiendo Fondo Minero, ahorita tuvimos la asamblea de instalación y aparte tomamos ciertos acuerdos que van a ser de beneficio para los municipios de Coahuila, con los cuales los diversos proyectos que se están haciendo a través de este recurso, van a poder ir caminando para que puedan llegar a los municipios y se puedan realizar las obras”, aseguró el alcalde.



Detalló que en el caso particular de Nava se ejecutan cuatro proyectos que se realizan a través del Fondo Minero, uno de ellos es la remodelación del Auditorio Municipal 21 de Febrero, la Central de Protección Civil y Bomberos, el edificio de Policía Preventiva Municipal, instalación de luminarias con tecnología LED y acciones de recarpeteo.



“Algunos de ellos estaban frenadas las obras precisamente porque había pendientes ministraciones, el comité que sesionó es el comité regional, del cual formo parte, pero hay un comité técnico a nivel nacional que estará sesionando mañana, afortunadamente los cuatro proyectos de Nava van incluidos”, aseguró.



Dijo que al autorizarse las ministraciones llegará el recurso al municipio de Nava, Coahuila y con ello podrán concluir estas obras que serán de beneficio para toda la ciudadanía, “como se dan cuenta seguimos trabajando desde la administración tocando puertas, haciendo gestiones, buscando que se aterricen recursos para generar las acciones importantes a favor de los navenses”.



Gestiona y aprueban plaza y área recreativa-deportiva



“Comentarles también una muy buena noticia, platique con nuestro gobernador del estado, con el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, en un tema ajeno al Fondo Minero y conseguí que me autorizara una plaza y área recreativa deportiva para la colonia Del Valle, esta colonia muy populosa y que ha tenido un gran crecimiento y que ahora con la autorización del gobernador, pronto estaremos arrancando para que tengan una plaza y espacios deportivos multifuncionales”, añadió.



“Aquí estamos cumpliendo con nuestro compromiso de trabajar por Nava y de generar las acciones para juntos transformar nuestro municipio, nuevamente seguimos hablando con hechos, no solo con palabras”, finalizó.