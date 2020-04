Liberaría Nuevo León a 700 reos para prevenir contagios de coronavirus

Escuchar Nota

"La lista la estamos revisando con Renace para los preliberados", dijo, "(pero) no habrá gente peligrosa liberada. En definitiva".

Además de que la mayoría de los delitos quedan impunes,de manera anticipada.Con el argumento de prevenir contagios,, mientras que fuentes aseguran que entre los beneficiados estarían personas que recientemente fueron detenidas por múltiples robos.Un documento señala que por el programa de Preliberación por política penitenciaria se evalúa dejar libres a 158, por el de Libertad condicionada o anticipada hasta 457 y por el de Suspensión condicional del proceso penal o proceso penal abreviado se revisan los casos de 79.En total, entre ellos 226 detenidos por delitos contra la salud.No obstante,además de los requisitos de ley.Aunque la cifra, que equivale a 8 por ciento de los 8 mil 841 internos que hay en el Estado, se reveló de manera extraoficial, el Estado rechazó ayer fijar una postura al respecto.El Secretario de Seguridad, Aldo Fasci, dijo que el tema será analizado mañana en la llamada Mesa para la Construcción de la Paz y que no se liberará a internos peligrosos.Fasci rechazó proporcionar información precisa sobre el programa de preliberación, argumentando que no hay datos concretos.Por separado,que establece la ley y ser avaladas por la Fiscalía.Sin embargo, rechazó responder si se flexibilizarán algunos de los requisitos para que más internos puedan salir de los penales.Según otra fuente,, ya que se ha sugerido tener algunas consideraciones y permitir excarcelaciones por razones humanitarias.También hay diferencias sobre la posible liberación de un amplio número de personas detenidas en las últimas semanas como parte de un programa de ejecución de órdenes de aprehensión a acusados de robos en forma reincidente.De acuerdo con las fuentes, el Gobierno estatal y la Fiscalía se oponen a la salida de estos acusados argumentando que algunos son responsables de hasta 100 robos.Este tipo de preliberaciones a causa del Covid-19 ya se han dado en otras entidades del País, como el Estado de México, donde el viernes se informó la excarcelación de mil 894 internos.En Nuevo León, desde que inició la epidemia del coronavirus,y al menos hasta ayer no se había informado de ningún caso, ni positivo ni sospechoso, entre los internos.