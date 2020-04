‘¡Libérenlos!’ Clamor de familiares de migrantes detenidos en EU ante Covid-19

Escuchar Nota

“Lo que nosotros sabemos es que no les han hecho ninguna prueba, porque ni siquiera tienen los instrumentos para hacerlas”, asegura Trejo.



“Hemos pedido, suplicado, que con esto del virus que anda por ahí y que mata gente, lo dejen salir. Les hemos dicho que lo suelten con un grillete electrónico, que no se va a escapar.



“No queremos que le vaya a pasar algo malo (...) Es inaceptable que en medio de esta enfermedad no se tomen las decisiones humanitarias para todos los que están en bola ahí metidos”, señala.



“Esa acción se queda corta, [ya que] todos son susceptibles de enfermar y morir”, precisa.



. El coronavirus asecha entre una población que no cuenta con los espacios para una distancia preventiva entre ellos ni con protocolos de seguridad y menos con equipo para detectar posibles contagios.La mexicana Rosa Trejo, quien se manifestó en la ciudad de Aurora, Colorado, Estados Unidos, junto con otros padres y hermanos de los detenidos, cuenta a EL UNIVERSAL que en el interior del centro de detenciónJovana Carrasco, otra manifestante en el lugar diario, relataPor eso, pide que liberen a quienes no tienen documentos,Hasta el 10 de abril, sumaban 61 casos de coronavirus en los centros de detención para migrantes en Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); la mayoría se ubica en centros en Nueva Jersey.Tamara Spycer, vocera de la dependencia, ha dicho que están sometiendo a análisis a todos los detenidos, una versión que rechazan los internos y sus familiares.Destaca que las personas que han acudido a manifestarse ponen el ejemplo, al acudir en grupos de 10 y guardar “la distancia necesaria para prevenirnos”.De acuerdo con Jovana, los migrantes detenidos en ese lugarEn otro centro de detención, en Washington D.C., alrededor de 70 personas sin documentos se pusieron en huelga de hambre para exigir ser liberados; están pidiendo visas humanitarias, ser reunidos con sus familiares y detener los casos de deportación.A las protestas de los internos y sus familiares fuera del espacio se han sumado activistas y lideres comunitarios y religiosos.La Alianza del Pueblo de Colorado explica que los afectados se movilizanLas autoridades, señala, han dicho que al menos 90 personas ya han sido liberadas,En Nueva Jersey, al menos 45 detenidos habrían sido trasladados a otro centro de detención en Louisiana. Ermenegildo Fernando Yoc, originario de Guatemala, fue uno de ellos.Un familiar que pidió el anonimato comenta a este diario que Ermenegildo apenas pudo disfrutar su último cumpleaños con su familia en noviembre pasado, antes de que a principios de 2020 agentes de ICE se lo arrestaran por no poder presentar papeles validos para estar en Estados Unidos.Rosa expresa su rechazo al tras- lado de los detenidos:En Adelanto, California, salieron dos aprehendidos que presentaron síntomas del coronavirus., lamenta Jovana.La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés) alertó que “existe un riesgo altísimo para las personas encarceladas o detenidas”, por lo que ha exigido a la administración del presidente Donald Trump que liberen por lo menos a las personas más vulnerables, como enfermos y personas de la tercera edad.