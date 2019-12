Liberó perito a expareja de Abril; impulsó testimonio cambio en delito

"Si la hubiera querido golpear con un bate, la hubiera matado con el primer batazo", declaró, según se observa en un video de la audiencia.



"Antes que nada, condeno los hechos sucedidos el día lunes 25 de noviembre de 2019, en los que de manera artera fue privada de la vida quien fuera mi esposa", señala en su carta.



"Estoy en la total disposición de colaborar con la autoridad en la investigación correspondiente.

Las lesiones que tenía, tras la agresión en enero pasado, no corresponden aAsí lo consideró unque testificó el 25 de septiembre en la audiencia de vinculación a proceso contraacusado entonces de tentativa de feminicidio.En su declaración, Abril mencionó que fue golpeada al menos dos veces con un bate, una en la cabeza mientras dormía y la otra en el rostro.El perito determinó que las lesiones de la mujer fueron provocadas por un objeto contundente, pero no un bate, pues éste habría generado heridas óseas que no presentaba la mujer.y rechazó que hubiera usado un bate para golpearla.Juan Carlos García pidió en una carta enviada ayer aque el crimen sea esclarecido y los responsables sean llevados ante la justicia.El hombre fue acusado por Abril de haberla golpeado elcon un bate y un bisturí.Asegura que a principios de año tuvo una severa discusión con su entonces esposa y "llegamos a los golpes y nos causamos daño".La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,, pidió a la Procuraduría de la Ciudad de México, que en caso de que se compruebe que la expareja de Abril fue su asesino, se abra unaFederico Mosco y Luis Alejandro Díaz Antonio.La familia de Abril Pérez Sagaón busca que su voz no se apague y que las mujeres que como ella atraviesan por un maltrato, sean escuchadas a través de la asociaciónSu hermana, Ana Pérez, señaló que preparan la asociación de apoyo legal y sicológico a las mujeres.Manifestó además que están en un proceso para buscar la