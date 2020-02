Libra arancel acero mexicano

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Estados Unidos no gravará con cuotas compensatorias por dumping ni por subvenciones las exportaciones mexicanas de acero al confirmarse que no dañaron su economía, informó este miércoles la Secretaría de Economía.



Lo anterior, luego de que la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) de ese país determinó que las exportaciones mexicanas no afectaron su industria.



El pasado 30 de enero de 2020, el Departamento de Comercio (DOC) publicó su resolución final, en la que determinó que las exportaciones del país se realizaron en condiciones de dumping y beneficiadas por subvenciones.



Sin embargo, faltaba la determinación de la Comisión de Comercio Internacional para establecer la resolución que concluye el proceso de investigación.



Las estructuras de acero que fueron investigadas incluyen ángulos, columnas, vigas y sus partes, tubos, bases y otros productos de acero inoxidable y al carbón que se utilizan en diversos sectores, como la construcción de edificios, plantas industriales e infraestructura.



Las investigaciones del Departamento de Comercio y de la ITC son similares a las que realiza de forma habitual y permanente la autoridad de cualquier país en materia de prácticas comerciales internacionales, es decir, no están vinculadas en forma alguna con la sección 232 aplicada a México, de junio de 2018 a mayo de 2019, aduciendo razones de seguridad nacional, aclaró la SE.