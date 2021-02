Libra batalla pero enfrenta la dura pérdida; Covid le arrebata a sus padres y hermana

Escuchar Nota

“Mi papá empezó a ponerse un poquito mal alrededor del mes de junio, pero no era por Covid, sus intestinos dejaron de funcionar correctamente, se le dificultaba ir al baño, empezó a tener ese tipo de síntomas, empezamos a reanimarlo, pero ya después sus niveles de azúcar eran muy extremos, cambiaron mucho, pero aún así seguía estable”.

Rosa María Amaya y Juan Guadalupe Reyes llegaron del Distrito Federal.

“Sí lo metieron a que lo revisaran y mi papá tenía una infección gastrointestinal, pero pues era muy caro todo ahí y el doctor nos dijo que si tenía seguro que mejor lo lleváramos al seguro, entonces mi papá comenzó a desvariar por el azúcar, lo trasladamos al seguro (IMSS), nos lo recibieron, ahí empezó todo”.

“Comenzaron las hemodiálisis y la verdad es muy feo, es muy feo eso, la verdad, digo no sé qué sentiría mi papá, pero yo lo veía y no era grato”.

“Nunca supimos que él lo tenía, ni nosotros, ya cuando lo trasladamos a la casa pues ya estábamos contagiados, nosotros ya lo teníamos pero no sabíamos que lo teníamos, de hecho estuvimos todos”.

Rocío Reyes Amaya, con un dolor muy grande, cuenta cómo el virus letal se llevó a casi toda su familia.

“A mí también me fue mal, me pusieron oxígeno, me dieron medicamento, yo la verdad no quería irme al hospital, tenía muy baja la oxigenación pero aquí me quedé en mi casa. Una vez que nos enteramos de eso le comento a mi hermano que dimos positivo, que necesito ver si él y mi mamá lo tienen, les hacen la prueba y pues también fueron positivos”.

“La trae mi hermano aquí conmigo y pues yo decía cómo le hago si no puedo ayudarla, porque yo también estoy enferma y pues le di mi oxígeno, le decía ‘usted póngaselo, yo aguanto’”.

“Ella nos dijo ‘llévenme porque me siento mal’, yo no quería que se la llevaran, pero no quise ser egoísta a lo que ella me estaba pidiendo, porque ella era la única que sabía cómo se sentía”.

Yolanda, hermana de Rocío, falleció dos días después que su madre.

“A los dos días falleció mi hermana, ella era muy joven, le faltaban muchas cosas, no me dijeron en ese momento de su muerte, me dijeron en pausas, son cosas que yo no sé por qué pasan, no sé en qué momento pasó todo esto, llegó esta enfermedad que a todo mundo está contagiando”.

el Covid-19 le arrebató a sus padres y a su hermana., eso le impidió despedirse de su madre y de su hermana. Esta trágica historia comienza con la muerte de su padre, quien no estuvo diagnosticado con el virus, sin embargo, dejó a sus tres hijos y a su esposa infectados., un matrimonio que no pudo celebrar las bodas de plata; un mecánico y un ama de casa que se casaron en el entonces Distrito Federal, y tras el nacimiento de su cuarto hijo decidieron radicar en Saltillo.Con el paso de los años, por lo que ameritaba atención médica, pero sus hijos lograron controlarle la enfermedad en casa, sin llevarlo a un hospital.Fue en los primeros días de agosto que el estado de salud de don Juan empeoró,, en ese momento lo imperante fue que su estado de salud mejorara.Optaron por internarlo en un hospital particular, donde a su ingreso le practicaron la prueba PCR para determinar si padecía Covid, el resultado fue negativo, fue diagnosticado con una infección gastrointestinal.Don Juan estuvo hospitalizado poco más de un mes, en el cual sus tres hijos se turnaban para cuidarlo; implementaron un horario laboral para cuidarlo econ el virus, y es que los enfermos por Covid estaban en las salas contiguas a la de don Juan., su vida se apagaba a la vista de sus tres hijos, quienes trataban de hacer lo imposible porque su padre mejorara.Don Juan fue desahuciado y sus hijos tomaron la decisión de llevarlo a su hogar para que pasara sus últimos días al lado de su familia,, debido a que adjudicaron su muerte al problema con su diabetes. Don Juan fue cremado porque así era su deseo y sus hijos comenzaron su duelo.El duelo duró muy poco, a los tres días de la muerte de don Juan,, nunca se dieron cuenta de la forma en que contrajeron el virus y es por ello que se lo adjudican a su padre.Rocío relató que, el bajo estado de ánimo por la muerte de don Juan, no estaban conscientes de que el Covid-19 ya había entrado a sus vidas.Fue su hermana la que les pidió que se hicieran la prueba, temía por la salud de su madre y por el hecho de que habían pasado más de un mes en el hospital cuidando a su padre; estuvieron en la zona cero de atención al Covid-19 y el resultado fue positivo., Rocío estuvo en cama; su madre comenzó con baja oxigenación a los tres días del diagnóstico,y el único que estuvo casi asintomático fue su hermano, de 37 años, el hombre al que le tocó velar por las tres mujeres.La salud de Rosa María comenzó a empeorar y, para que no empeorara su estado de salud, para este momento ya eran siete días de que las tres mujeres padecían los síntomas., fue en un lapso que estuvo sin el tanque de oxígeno que su salud decayó y la llevaron al hospital.Ya en el hospital los médicos solo pudieron controlarle sus niveles de azúcar, pero yaRocío no pudo despedirse de su madre, ella seguía en cama con un nivel de oxigenación muy bajo y luchando por no sucumbir ante la enfermedad, el Covid la había dejado huérfana.El 12 de septiembre vino la estocada final, la hermana de Rocío,, comenzó con complicaciones debido a que también era diabética y el Covid atacó por ese lado.Exhorta a todos a cuidarse, ahorita se encuentra en confinamiento, solo sale a trabajar, dice no querer volver a pasar por esta experiencia y siempre pide a Dios que ya no le arrebate a nadie de su familia.Rocío es una sobreviviente del Covid-19, logró vencer la enfermedad en medio de un vacío emocional que le dejó la muerte de sus seres queridos a los que no pudo despedir por mantener una lucha propia contra este virus que ha cambiado al mundo.