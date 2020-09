Libra Collado vinculación a proceso por defraudación fiscal

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras 23 horas de audiencia, un juez de Control del Reclusorio Norte determinó no vincular a proceso al abogado, Juan Collado Mocelo, por el delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos.



Para el juez, Juan Carlos Ramírez Benítez, la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó las pruebas suficientes para demostrar que Collado Mocelo, preso en el Reclusorio Norte, evadió el pago del Impuesto Sobre la Renta.



El abogado de Collado, Javier López García, afirmó que acreditaron que los montos y transferencias realizadas por dicho monto no eran gravables.



En audiencia de imputación, realizada el 30 de agosto pasado, el abogado de Juan Collado solicitó la duplicidad del término para definir la situación jurídica de su cliente.



Lo anterior, para revisar la contabilidad de su cliente y verificar si hubo alguna omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta.



Sobre Collado Mocelo pesan acusaciones por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude.



Se encuentra recluido en el Reclusorio Norte, desde el 9 de julio de 2019.