Libra Cruz Azul desafiliación; Billy en veremos

Ciudad de México.- Pese a los líos legales del presidente del Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, La Máquina no corre el riesgo de ser desafiliada de la Federación Mexicana de Futbol.



De acuerdo con el Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la Liga MX, una de las causales para la pérdida de afiliación es si el dueño y/o los directivos del club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo, causa que está en el inciso D del Artículo 66.



Esto luego de que se reveló el congelamiento de las cuentas del presidente Álvarez Cuevas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de las investigaciones por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.



Sin embargo, Álvarez Cuevas no es el propietario de La Máquina, club deportivo que pertenece a la Cooperativa La Cruz Azul.







Más allá de la interpretación que pueda hacer el Comité Ejecutivo, una fuente al interior de la FMF refirió a Grupo REFORMA que el proceso de desafiliación se abriría para las personas involucradas y no para el club Cruz Azul.



Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa La Cruz Azul, dejó claro que Álvarez Cuevas no es el propietario de los celestes, por lo que no se verían afectados.

"Evidentemente que enfocado en el trabajo, ayer (jueves) a las 5 de la tarde tuvo reunión con la Federación Mexicana de Futbol, de manera remota, pero está atendiendo todos y cada uno de los temas que corresponden", comentó Hernández.



Cruz Azul no se vería tampoco afectado en el tema de los salarios a sus empleados, incluyendo la plantilla porque la UIF permitirá que cumpla con sus obligaciones.



Lo que sí es cierto es que las cuentas personales de Guillermo Álvarez y de su hermano Alfredo, vicepresidente celeste, quedarán sin

movimientos.