Libra los contagios industria de Ramos

Saltillo, Coah.- Con más de 250 empresas reactivadas y más de 80 mil empleados regresando a trabajar, principalmente del sector automotort, el Ayuntamiento de Ramos Ariz-pe destacó que no se ha reportado un caso de contagio de coronavirus en alguna planta local.



El alcalde José María Morales comentó que desde mayo algunas empresas empezaron a prepararse para la reactivación económica y ahora se ve prácticamente una reactivación total, por lo que se ha solicitado a los ciudadanos ser más cuidadosos.



“Pedirle a la gente que si no tiene nada a qué salir, no lo haga”, dijo y resaltó que si bien se han dado resultados en la forma en que se ha manejado la reactivación económica, no se debe olvidar que la entidad aún está en estado de alerta máxima.



Apoyos a comerciantes



Luego de que comerciantes de Ramos Arizpe solicitaran apoyos extraordinarios ante el cierre de negocios como consecuencia de la cuarentena por el Covid-19, el Alcalde expresó que se tomará todo junio para analizar las peticiones.