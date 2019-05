Libra Murillo Karam juicio político

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó la demanda de juicio político contra el ex Procurador Jesús Murillo Karam por posibles irregularidades en el caso Iguala.Diputados de Morena y algunos de sus partidos aliados votaron por descartar la demanda presentada en septiembre de 2015 por el PRD por considerar que no se desprende imputación directa alguna en contra del iniciado respecto a algún acto y omisión, informó Notimex.La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, votó en contra aduciendo los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que indago la desaparición de los 43 normalistas."Lo establecido en el Artículo 7, en relación con la violación a los derechos humanos, sería suficiente para que tuviéramos un dictamen en otro sentido", dijo.Solo el PRD y 3 diputados de Morena, entre ellos, Rubén Cayetano, votaron en contra de que fuera exonerando el ex titular de la PGR.