Libran Dinos Lesiones, reciben buenas noticias

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Hay buenas noticias para Dinos, pues Bryce Vieira podría ver actividad este fin de semana en contra de Pioneros de Querétaro, luego de que no se detectara nada grave en una de las muñecas.



Tras las radiografías y los exámenes se descartó que Vieira tuviera una lesión grave, por ende se le dio de alta y en caso de ser requerido, entrar a campo de ser necesario por el entrenador.



Quien no estará equipado es Drew Davis, el norteamericano volvió a jugar el fin de semana tras una lesión de tobillo en la jornada Dos frente a Fundidores y para su desgracia en el partido de retorno volvió a resentirse, por ende no jugará.



De igual manera, los mexicanos Alejandro Sánchez Pulido e Iván Sánchez Quiñones no verán acción por lesión.