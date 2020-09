Libran huachicoleros castigos en juzgados

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aunque el Gobierno federal presume que endureció el combate a los huachicoleros, estos se han librado de la mano dura en el Ministerio Público y en los juzgados.



De enero de 2019 a mayo de este año, Pemex ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República (FGR) 3 mil 126 denuncias por el robo de combustible mediante tomas clandestinas a su red de ductos.



Pero el 99.94% de esas denuncias ha quedado en el limbo por el no ejercicio de la acción penal o porque faltaron pruebas para procesar a los detenidos, informó Pemex en un informe solicitado vía Transparencia.



La petrolera precisó que en 2019 presentó 3 mil 96 denuncias ante el Ministerio Público federal por el robo en ductos, delito previsto en el Artículo 8, Fracción 1 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.



De ese universo, 2 mil 306 denuncias se fueron al archivo temporal a la espera de más elementos de acusación; en 779 casos, los implicados lograron el no ejercicio de la acción penal; en 6 casos, las denuncias fueron sobreseídas (por falta de elementos); en 3, la empresa llegó a un acuerdo reparatorio, y en solo 2 casos se dictó sentencia condenatoria.



En 2020, hasta el mes de mayo, Pemex había interpuesto 30 denuncias, de las cuales en 29 se determinó el no ejercicio de la acción penal y una se fue al archivo temporal. De acuerdo con Pemex, una denuncia puede contener uno o más casos de tomas clandestinas.



Libres para reincidir



