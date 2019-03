Libran obreros de AHMSA corrupción en Infonavit

La red de corrupción en el sistema judicial de Coahuila para despojar ilegalmente de viviendas a derechohabientes del Infonavit, no ha afectado a trabajadores de la Siderúrgica Altos Hornos de México, afirmó ayer el secretario de la Vivienda de la Sección 288 del Sindicato Minero Democrático, Haziel Valdés.Agregó que no hay reportes en este sentido de trabajadores que tienen deudas ante el organismo, luego del escándalo donde jueces en materia Civil a través de juicios irregulares repletos de corrupción ordenaron el decomiso de casas habitación de trabajadores en contubernio con abogados corruptos y presuntamente empleados del Infonavit.Dijo que no basta con sanciones o ceses de juzgadores, sino que las propiedades deben ser devueltas a sus legítimos derechosos y los corruptos a la cárcel se trate de quien se trate, no solamente castigos administrativos.Señaló el portavoz de la Sección 288 que ya nadie confía en la administración de justicia luego del involucramiento de jueces en corrupción en complicidad con despacho de abogados particulares para arrebatar el patrimonio a los trabajadores y sus familias.Sin embargo, aclaró, “afortunadamente aquí en el caso de los trabajadores agremiados en la Sección 288 no ha sido reportada ninguna afectación en posibles líos de carácter judicial por cuestiones de adeudos, y los responsables de corrupción deben ir a la cárcel”.Cabe mencionar que hace tres meses, el Consejo de la Judicatura de Coahuila determinó suspender a 6 jueces: 4 de Torreón y 2 más en Parras y Sabinas, por su presunta participación en fraudes hipotecarios a cuentahabientes del Infonavit.De acuerdo al antecedentes, pese al fraude contra derechohabientes del Infonavit se gestó mayormente en Coahuila, a nivel local siguen sin ser denunciados los jueces y demás funcionarios judiciales que hasta el momento han sido involucrados lo que refleja la impunidad.